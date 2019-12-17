Театр Ермоловой представит в 2020 году "Честную женщину" Валерия Фокина

Фото: предоставлено пресс-службой театра

В декабре художественный руководитель Александринского театра Валерий Фокин приступил к репетициям спектакля "Честная женщина". Премьера состоится в начале февраля 2020 года.

Наши дни. Ближневосточное государство "Исламская Республика" охвачено гражданской войной. Революционеры из "Восточной свободы" подняли восстание против режима Верховного Лидера, и режим обрушил на них всю свою военную мощь. Страна на грани гуманитарной катастрофы. Мировое сообщество бессильно: ядерная бомба, которую сумел получить Верховный Лидер, сдерживает западных "ястребов". Последний шанс восстановить мир – переговоры при посредничестве России и США, проходящие на нейтральной территории, в токийском аэропорту Нарита. Переговоры созваны неправительственной организацией "Надежда-21": ее возглавляет женщина, которую в дипломатических кругах называют просто Мадам.

"Для меня в определенной степени это профессиональный и человеческий вызов. Потому что возвращение через достаточно большое количество лет в театр, в котором ты работал, – это всегда процесс очень волнительный. И мне интересно, что из всего этого получится, – рассказал автор спектакля Валерий Фокин. – Текст нашей пьесы современный, сегодняшний, во многом политический. Политический театр переживал разные периоды: например, он был актуален в 1985 году, когда я пришел работать в этот театр, потому что была перестройка. Потом все потеряли к нему интерес, все начали заниматься другим, в том числе и я. Сегодня он опять стал нужен, потому что мы находимся в стабильном кризисе, к которому просто привыкли. Его причина в том, что творится в мире: нескончаемые войны, и самое главное – цинизм и демагогия, при которых с позиции высокой морали все говорят о мире, о спасении, о решении судеб сотен тысяч людей, при этом люди как таковые никого не интересуют. Эта страшная мысль мне важна. В этом тексте есть эта фантастически бесстыдная формула, которая сегодня стала устойчивой, что меня главным образом и привлекло".

Профессиональная трудность заключается в том, что нужно выработать способ и манеру игры этого текста. Здесь нет страстных, открытых сюжетных поворотов. Хотя есть трагедия главной героини, которая на протяжении всего спектакля просто физически умирает. При этом именно она является главным действующим лицом: режиссирует весь процесс переговоров, держит его под контролем. При этом люди просто обсуждают, как им организовать мир, защищая исключительно свои мотивы и интересы.

"Каждый должен знать, что в любую секунду он может взорваться, но при этом постоянно иметь второй, третий или четвертый планы – а это всегда очень сложно. Легче в открытых проявлениях идти по сюжету. Это интересная профессиональная задача, профессиональный вызов для актеров и для меня, который надо решить", – добавил Фокин.

Народная артистка России Марина Неелова, исполняющая заглавную роль в спектакле, впервые встретилась с Валерием Фокиным в 1974 году, сыграв в постановке "Валентин и Валентина" в театре "Современник". С тех пор Фокин и Неелова неоднократно работали вместе: их прошлой совместной работой был спектакль "Шинель" (2004 год). Оригинальная пьеса для их новой коллаборации специально написана Кириллом Фокиным.

Осуществление этого проекта станет большим событием не только для театра, в котором в конце 1980-х Фокин, будучи главным режиссером, поставил знаменитые спектакли "Говори" и "Спортивные сцены 1981 года", но и для всей театральной Москвы (всемирно известный режиссер не ставил в столице с 2010-го).

Детали и билеты – по ссылке.