В "Современнике" рассказали о состоянии Галины Волчек

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В театре "Современник", художественным руководителем которого является Галина Волчек, рассчитывают на ее скорое выздоровление, передает Агентство "Москва".

В театре рассказали, что 23 декабря худрука госпитализировали в связи с легочным заболеванием, которое требует лечения в стационаре. По словам врачей, ситуация стабильная.

"Мы уверены, и у нас есть для этого основания, что Галина Борисовна скоро пойдет на поправку и приступит к работе", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что советская актриса и режиссер театра "Современник" Галина Волчек была доставлена в тяжелом состоянии в Боткинскую больницу. По словам директора театра Игоря Павлова, у женщины диагностировали серьезное воспаление легких.

Галина Волчек прославилась фильмами "Дон Кихот", "Берегись автомобиля", "Король Лир", "Осенний марафон", "Уникум". Пост художественного руководителя театра "Современник" она заняла в 1989 году, а до этого работала ведущим режиссером труппы.

