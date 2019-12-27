Галину Волчек похоронят рядом с Марком Захаровым

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Народную артистку СССР Галину Волчек похоронят на Новодевичьем кладбище. Ее могила будет рядом с местом захоронения знаменитого режиссера Марка Захарова – на участке № 5, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в мэрии.

Рядом также находятся могилы Олега Табакова и Леонида Броневого.

Прощание с художественным руководителем театра "Современник" Галиной Волчек пройдет 29 декабря на основной сцене. Церемония продлится с 10:00 до 13:00.

С вечера 26 декабря поклонники несут цветы к московскому театру "Современник" в память о Галине Волчек. Букеты оставляют на ступеньках театра. В фойе театра установлен большой черно-белый портрет Волчек, под ним сотрудники театра разместили большие букеты цветов.

Художественный руководитель "Современника" Галина Волчек скончалась 26 декабря в возрасте 86 лет.

24 декабря Галину Волчек госпитализировали в столичную клинику в тяжелом состоянии. У актрисы обнаружили воспаление легких.

Советская и российская актриса театра и кино, театральный режиссер, педагог Галина Волчек родилась в 1933 году. Окончила Школу-студию имени Немировича-Данченко при МХАТ СССР имени Горького.

Вместе с актером Олегом Ефремовым являлась одним из основателей московского театра-студии "Современник". В 1972 году была выбрана труппой художественным руководителем этого театра.

В кино Волчек снималась с 1957 года. Она известна по фильмам "Дон Кихот", "Берегись автомобиля", "Король Лир", "Осенний марафон", "Уникум".