На портале "Узнай Москву" появился маршрут Сергея Гармаша

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Фото: портал мэра и правительства Москвы
Портал "Узнай Москву" продолжает спецпроект "Москва театральная", приуроченный к Году театра в России. На этот раз прогуляться по столице приглашает народный артист России Сергей Гармаш, который рассказывает о своих любимых местах и улицах города.
"Спецпроект "Москва театральная" дает возможность горожанам и туристам взглянуть на столицу глазами любимых актеров и режиссеров. У каждого из них свой взгляд на столицу, ее улочки и площади, театры и исторические здания. Пройтись по маршрутам, подготовленным знаменитыми деятелями театрального искусства, – это уникальный опыт, и я приглашаю каждого присоединиться к этим прогулкам", – сказал куратор ИТ-проектов в сфере культуры и туризма департамента информационных технологий Сергей Шакрыл.
Во время экскурсии можно будет узнать, на какой улице находилось кафе, в котором в студенческие годы подрабатывал Гармаш, и где снималась одна из основных сцен фильма "Мастер и Маргарита", в котором актер сыграл Ивана Бездомного.
Описание экскурсионного тура "Прогулка с Сергеем Гармашем" можно найти в разделе "Маршруты" на сайте "Узнай Москву". Протяженность маршрута – шесть километров. Он включает девять пунктов, которые обозначены на карте.
Начинается экскурсия у театра "Современник". Следующая остановка – Покровка. Затем предлагается свернуть в Хитровский переулок. После Гармаш приглашает выйти на Маросейку, а оттуда по Ильинке дойти до Красной площади и Кремля. Затем пользователи смогут пройти по Тверской улице до Камергерского переулка. Заканчивается прогулка у здания на углу Тверской улицы и Страстного бульвара.
Проект "Москва театральная" на портале "Узнай Москву" запустили в марте 2019 года. На сайте уже доступна экскурсия актрисы Ирины Апексимовой, она была первой, кто разработал пешеходный тур в рамках спецпроекта.
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