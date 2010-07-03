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08:17

Актеры и режиссеры разработают театральные маршруты для портала "Узнай Москву"

город культура театр

08:17

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Маршруты от известных актеров и режиссеров появятся на портале "Узнай Москву". Их запускают в рамках спецпроекта "Москва театральная", приуроченного к Году театра, сообщает портал мэра и правительства столицы.

"Особенность маршрутов "Москва театральная" в том, что они составлены от первого лица", – рассказала заммэра, глава столичного оргкомитета по проведению Года театра Наталья Сергунина. Актеры, режиссеры и театроведы "проведут" участников экскурсий по своим любимым улицам. "Они поделятся фактами, которых нет в путеводителях, и, конечно, личными воспоминаниями", – пообещала Сергунина.

Первый маршрут появится на портале 27 марта – ко Всемирному дню театра. Виртуальным гидом во время прогулки станет актриса театра и кино Ирина Апексимова, которая возглавляет Московский государственный театр драмы и комедии на Таганке. Длина прогулочного маршрута – семь километров, поэтому такая экскурсия займет примерно полтора часа.

Маршрут включает восемь достопримечательностей столицы, которые связаны с жизнью и творчеством актрисы. Прогулка начинается у Театра на Таганке и завершается на Патриарших прудах. "Это настоящая старая Москва и одно из самых популярных мест для съемок исторических фильмов. На Покровке, в Подколокольном и Кривоколенном переулках сохранились потрясающие здания", – поделилась впечатлениями Апексимова. Она также пообещала показать, где на Патриарших находится ее любимая скамейка.

Подробное описание экскурсии есть в разделе "Маршруты" на сайте проекта "Узнай Москву". Оно также доступно в приложении для смартфонов, которое можно скачать в App Store и Google Play.

город культура театр

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