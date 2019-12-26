Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Волчек

Фото: ТАСС/Алексей Никольский

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким художественного руководителя театра "Современник" Галины Волчек, ушедшей из жизни в четверг, 26 декабря. Об этом передает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

"Президент Путин выразил глубокие соболезнования родным и близким Галины Волчек в связи с ее кончиной", – сказал он.

По словам Пескова, глава государства хорошо был знаком с Волчек и неоднократно проводил с ней встречи. Кроме того, пресс-секретарь добавил, что Путин всегда восхищался талантом актрисы.

24 декабря Галину Волчек госпитализировали в столичную клинику в тяжелом состоянии. У актрисы обнаружили серьезное воспаление легких.

Состояние оценивали как стабильное, медики надеялись на улучшение. 26 декабря актриса скончалась на 87-м году жизни.

Советская и российская актриса театра и кино, театральный режиссер, педагог Галина Волчек родилась в 1933 году. Окончила Школу-студию имени Немировича-Данченко при МХАТ СССР имени Горького.

Вместе с актером Олегом Ефремовым являлась одним из основателей московского театра-студии "Современник". В 1972 году была выбрана труппой художественным руководителем этого театра.

В кино Волчек снималась с 1957 года. Она известна по фильмам "Дон Кихот", "Берегись автомобиля", "Король Лир", "Осенний марафон", "Уникум".

Ранее соболезнования родным Галины Волчек выразил мэр Москвы Сергей Собянин. В частности, градоначальник назвал случившееся "невосполнимой утратой для театрального мира".

Позднее стала известна дата прощания с Галиной Волчек. Об этом после спектакля заявил актер Сергей Гармаш.