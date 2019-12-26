Названа дата прощания с Галиной Волчек

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Прощание с Галиной Волчек состоится 29 декабря в театре "Современник". Об этом после спектакля заявил актер Сергей Гармаш. Он также добавил, что похороны пройдут на Новодевичьем кладбище.

Актеры и зрители "Современника" почтили ее память. Артисты не смогли выйти на поклон после спектакля, Гармаш призвал отнестись к этому с пониманием, передает телеканал Москва 24.

"Наше сердце, сердце этого дома, сердце этого коллектива", – сказал он о Волчек и объявил минуту молчания.

24 декабря ее госпитализировали в столичную клинику в тяжелом состоянии. У Волчек обнаружили серьезное воспаление легких.

Состояние оценивали как стабильное, медики надеялись на улучшение. 26 декабря она скончалась на 87-м году жизни.

Соболезнования родным и близким выразил Сергей Собянин. Председатель комиссии по монументальному искусству Игорь Воскресенский заявил, что память Волчек могут увековечить в столице. По его словам, если в комиссию обратятся с просьбой установить памятник, то ее обсудят.

Худрук "Современника" Галина Волчек скончалась на 87-м году жизни

Советская и российская актриса театра и кино, театральный режиссер, педагог Галина Волчек родилась в 1933 году в кинематографической семье. Отец мечтал, чтобы дочь поступила в Литературный институт. Однако она окончила Школу-студию имени Немировича-Данченко при МХАТ СССР имени Горького.

В 1962 году актриса дебютировала в качестве театрального режиссера с постановкой пьесы Уильяма Гибсона "Двое на качелях".

В 1978 году Волчек первую из советских режиссеров пригласили в США в Хьюстон в театр "Аллей" поставить пьесу Михаила Рощина "Эшелон". После этого она работала в театрах Германии, Финляндии, Ирландии, Венгрии, Польши.

Вместе с актером Олегом Ефремовым являлась одним из основателей московского театра-студии "Современник". В 1972 году была выбрана труппой художественным руководителем этого театра.

За годы работы в "Современнике" Волчек поставила более 30 спектаклей. Среди последних работ – "Вишневый сад", "Три товарища", "Три сестры", "Анфиса", "Заяц Love Story".

В кино Волчек снималась с 1957 года. Она известна по кинолентам "Дон Кихот", "Берегись автомобиля", "Король Лир", "Осенний марафон", "Уникум".

Волчек была секретарем Союза театральных деятелей России, депутатом Госдумы РФ второго созыва. В 2017-м ей присвоили звание Героя Труда РФ.