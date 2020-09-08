Новым худруком театра имени Моссовета стал Евгений Марчелли

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Евгений Марчелли занял пост нового художественного руководителя Государственного академического театра имени Моссовета. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Марчелли представил руководитель департамента культуры столицы Александр Кибовский на сборе труппы театра.

"Это не секрет, не сюрприз. С большим удовольствием представляю вам нового художественного руководителя Евгения Марчелли", – заявил глава ведомства.

До 2016 года главным режиссером и худруком театра был народный артист РФ Павел Хомский. После его смерти труппой стала руководить директор театра Валентина Панфилова и художественный совет.

1 сентября Александр Кибовский представил новую программу обучения актерскому мастерству, которую будут реализовывать на базе Московской школы Олега Табакова. Заниматься по ней будут выпускники 9-10-х классов.

