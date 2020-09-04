Фото: стоп-кадр из фильма "Мстители: Финал", 2019, реж. – Энтони Руссо, Джо Руссо

Американский актер Роберт Дауни-младший заявил об уходе из Marvel, сообщает "Газета.ру".

По его словам, все его текущие проекты с киновселенной Marvel закончены.

Ранее сообщалось, что Дауни-младший может сняться в шестой части фильма "Пираты Карибского моря".

Читатели журнала Empire выбрали величайшего героя в истории кинематографа. Пользовательский рейтинг возглавил археолог-авантюрист Индиана Джонс. На экране его воплотил Харрисон Форд.

На второй позиции оказалась Эллен Рипли из серии фильмов "Чужой" в исполнении Сигурни Уивер. А тройку призеров замыкает Железный Человек – официально первый герой комиксов, вошедший в киновселенную Marvel. В нескольких фильмах франшизы его роль исполнил Роберт Дауни-младший.