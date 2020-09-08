Утраченные памятники архитектуры покажут жителям столицы на выставке креативных инноваций

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Проекты в сфере компьютерной графики и игр, архитектуры, VR- и AR-технологий покажут горожанам. В Парке Горького с 11 по 13 сентября пройдет выставка "Креативные инновации Москвы", заявили представители департамента предпринимательства и инновационного развития столицы.

"Компания Arvizio представит проекты по исторической реконструкции утраченной архитектуры с использованием технологий виртуальной реальности. Посетители смогут увидеть в VR-очках полностью утраченный Златоустовский монастырь в Москве, а также познакомиться с историей Кремля и Китай-города в виртуальной реальности", – сообщили в пресс-службе департамента.

Конкурсной комиссией были отобраны 16 московских компаний, которые представят свои проекты в сфере веб-дизайна, компьютерной графики, компьютерных игр. Планируется, что на данной выставке покажут умную каску, конвертоплан, а также аэрофотосъемочный комплекс.

"В креативных индустриях столицы зарегистрированы около 100 тысяч компаний, в которых заняты более 320 тысяч москвичей", – говорится в заявлении руководителя департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексея Фурсина. Он обратил внимание, что у данного сектора экономики есть существенный потенциал роста.

Кроме того, в Парке Горького ожидаются панельные дискуссии и презентации. За три дня фестиваля на его площадке организуют 300 мероприятий.

Ранее москвичам предложили выбрать любимые памятники. Сообщалось, что самые популярные из них нанесут на интерактивную карту "Активного гражданина".