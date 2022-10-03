"Москва и мир": консервация фонтанов в Москве и выборы в Бразилии

В столице завершился сезон фонтанов. Их отключили до весны. Теперь специалисты занимаются консервацией сооружений. Это необходимо для того, чтобы фонтаны не испортились при резких перепадах температуры.

За месяц фонтаны приведут в порядок – сольют воду, удалят остатки из трубопроводов, почистят чаши и скульптуры. Обычно слив воды из чаш занимает от 15 минут до нескольких суток – все зависит от размера сооружения. Также снимут подводные фонари, сделают защиту для сложных инженерных коммуникаций и декоративных элементов и устранят возможные повреждения. Плавающие фонтаны рабочие демонтируют полностью, а сухие – закроют экранами. Работы по консервации продлятся до конца октября.

Дожди в столице утихнут в среду, 5 октября. Это горожанам пообещали синоптики. Но перерыв будет небольшим. Кратковременные осадки прогнозируются с 8 на 9 октября. В конце недели временами из-за облаков будет выходить солнце. Днем воздух прогреется до 15 градусов.

Погода в октябре в столице будет немного теплее нормы. Температура воздуха в сентябре была даже на пару градусов ниже нормы. А осадков выпало более 120%. Что касается предстоящей зимы, то, согласно долгосрочному прогнозу, температура также ожидается в пределах средних многолетних значений. Впрочем, этим никого уже не удивить. Из-за глобального потепления в последние два года российские зимы были значительно мягче, чем им положено.

Бывший президент Бразилии лидирует в первом туре выборов главы государства. Лула да Силва из левой Рабочей партии набрал более 48% голосов. Его соперника действующего президента страны Жаира Болсонару поддержали 43% избирателей. Теперь их ждет второй тур. Он запланирован на 30 октября.

Всего в выборах участвовали 9 человек, но лидерами кампании стали де Силва и Болсонару. 67-летний политик занимает пост президента с 2019 года. Лула да Силва, которому 76 лет, был лидером страны с 2003 по 2010 год. В 2018 году его обвинили в коррупции при строительстве АЭС и приговорили к 12 годам тюрьмы. Позднее суд это решение отменил.

Эксперты отметили, что нынешние выборы могут войти в историю страны как одни из самых неинтересных для местных жителей. Каждый пятый бразилец не пришел на избирательные участки. Это рекордно низкая явка, ведь голосование в республике является обязательным для всех граждан старше 18 лет. Наблюдатели отметили и плохую организацию. На некоторых участках очереди к урнам для голосования избиратели проводили по 30–40 минут.