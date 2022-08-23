"Москва и мир": фестиваль "Спасская башня" в столице и сильные ливни в США

В Москве встречают участников Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня". Он пройдет с 26 августа по 4 сентября и объединит духовые оркестры и музыкальные коллективы со всего мира. Уже прилетели гости из Индии, а также марширующий оркестр школы Бунваттана из Тайланда.

Также в программе фестиваля "Спасская башня" – оркестры из Белоруссии, Египта, Армении, Венесуэлы и разных регионов России. Открытие пройдет на Красной площади 26 августа. В этом году фестиваль отмечает свое 15-летие, у него появилась новая площадка, которая будет работать в дневное время на ВДНХ. Там гости увидят конные представления.

Площадь пожаров в Рязанской области превысила 180 гектаров. Там действует режим чрезвычайной ситуации. Тушить мешает жаркая погода и сильный ветер, задействовано около 10 тысяч человек и почти две тысячи единиц техники. Правительство Москвы выделило поливочные машины, экскаваторы, вертолеты, в ближайшее время планируют выслать еще 17 дополнительных бульдозеров.

При этом в столице постепенно рассеивается смог, который появился из-за лесных пожаров в Рязанской области. Дыма и запаха гари почти нет, однако в некоторых районах они могут ощущаться до конца недели. Кроме того, в Москве продлили оранжевый уровень погодной опасности из-за высокой температуры и возможных пожаров. Воздух прогреется до 33 градусов, что на 7–8 градусов выше климатической нормы. Это будет самая жаркая рабочая неделя за все лето. Зной также охватил Владимирскую и Ярославскую области.

Резкая смена погоды стала для Техаса настоящей катастрофой. Сильнейшие ливни, которые накрыли штат после экстремальной жары, стали причиной многочисленным наводнений. Особенно пострадал Даллас. Там объявили чрезвычайное положение. За ночь в городе выпала трехмесячная норма осадков – около 25 сантиметров. Дороги превратились в реки. Одна женщина погибла, ее машину снесло бурным потоком. Сейчас движение в регионе практически полностью парализовано, подтоплены первые этажи жилых домов. Спасатели просят горожан перебраться на возвышенности.

В местных аэропортах отменили больше 300 рейсов. При этом синоптики предупреждают, что высокий уровень погодной опасности на северо-востоке Техаса в ближайшее время сохранится. Природные катаклизмы и в Швейцарии. Из-за жары там тают ледники. За последние 90 лет солнце уничтожило около полутора тысяч ледяных гигантов, то есть практически половину всех ледников. И с каждый годом скорость их таяния продолжает увеличиваться.