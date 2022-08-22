Столичные полицейские предотвратили несчастный случай на станции "Воробьевы горы"

Фото: телеграм-канал "МВД МЕДИА"

Московские полицейские предотвратили несчастный случай, не дав 16-летней девушке упасть в Москву-реку на станции метро "Воробьевы горы". Об этом сообщает МВД Медиа.

"В ходе обеспечения общественного порядка <...> прапорщик полиции Александр Фролов и младший сержант полиции Павел Кречетов обратили внимание на молодую девушку, сидящую на перилах метромоста... Быстро оценив ситуацию, полицейские незамедлительно приняли меры по предотвращению трагических последствий", – говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчины осторожно подошли к девушке и, обхватив сзади, сняли с перил. После этого правоохранители вызвали на место скорую помощь, сотрудникам которой и передали девушку.

Ранее в Северном Тушине столичные полицейские спасли другую девушку от падения с высоты. Инцидент произошел в жилом доме на Планерной улице, куда оперативно прибыли двое сотрудников Московской полиции. Гражданка была передана специалистам скорой помощи.

