"Москва и мир": Центр московского долголетия "Орехово" и мощные дожди в Японии

Сергей Собянин посетил Центр московского долголетия "Орехово" и пообщался с его посетителями. Мэр поздравил победителей конкурса лидеров Московского долголетия и подвел итоги первых трех лет работы таких центров в городе. Сейчас их в столице уже 52. С января по июль занятия в центрах посетили более 200 000 человек. К концу года количество участников проекта "Московское долголетие" превысит полмиллиона. Занятия проходят в очном формате и онлайн. На базе центров организовано около 2 000 клубов по интересам. До конца года в столице откроют еще 19 таких центров.

До пятницы, 5 августа, в Москве будет действовать оранжевый уровень погодной опасности, воздух в течение дня будет прогреваться до 30 градусов. На улицах столицы три раза в день проводят аэрацию. Поливомоечная техника проезжает по проезжей части и направляет струи воды вверх. Таким образом удается избегать пластической деформации асфальта из-за солнечных лучей и охладить воздух. Ночью коммунальные службы поливают все деревья, кустарники и цветы. До конца недели пассажирам бесплатно будут раздавать питьевую воду на Курском, Казанском, Белорусском, Ярославском, Киевском, Павелецком, Савеловском вокзалах и на станциях Мытищи, Выхино, Подольск, Железнодорожная, Лобня, Одинцово и Тушинская. Синоптики рассказали, что погода в Москве вернется к климатической норме в воскресенье, 7 августа. Тогда температура опустится до 23 градусов, возможны грозовые дожди.

Более полумиллиона жителей Японии готовятся к экстренной эвакуации. Север и северо-восток острова Хонсю накрыли мощные дожди. В ряде регионов выпадает до 100 миллиметров осадков в час. Эксперты прогнозируют, что ливни вызовут многочисленные наводнения. Несколько рек уже вышли из берегов. От большой воды пострадали около 2 000 зданий, в том числе жилые дома. Проливные дожди также стали причиной оползней. Из-за них перекрыли ряд дорог, а в одном из городов в префектуре Фукусима обрушился железнодорожный мост. Без электроэнергии остаются около 2 тысяч домов. Объявить эвакуацию местных жителей могут и на исландском полуострове Рейкьянес. Там, в 30 километрах от Рейкьявика, началось извержение вулкана Фаградальсфьядль. Разлом растянулся на сотню метров. Местами лава бьет фонтаном. Местные власти говорят, что огненная стихия пока не угрожает людям. Однако экстренные службы предупреждают, что подходить близко к вулкану опасно. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

