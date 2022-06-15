"Москва и мир": продажа российских заводов IKEA и мощное торнадо в США

Шведская IKEA сообщила о продаже четырех российских заводов. С молотка уйдут предприятия в Ленинградской, Кировской, Московской и Новгородской областях. Свое решение руководство компании объяснило проблемами, которые возникли из-за введенных ранее санкций. Речь идет в первую очередь о логистических сложностях. Перебои с поставками заставили производителя поставить бизнес в России на паузу. Также в IKEA заявили о сокращении штата сотрудников. При этом точные цифры уволенных пока не уточняются. Но бывшим работникам пообещали выплатить компенсацию.

Что касается товаров, которые находятся на российских складах, то они будут распроданы. Сроки старта продаж позднее опубликуют на официальном сайте компании. Под брендом IKEA в России работали 17 магазинов и восемь студий. Штат компании насчитывает около 15 тысяч человек. Все точки продаж шведского производителя в стране закрылись 4 марта, после начала спецоперации на Украине.

В Санкт-Петербурге открылся в 25 раз юбилейный международный экономический форум. Губернатор города Александр Беглов сообщил о заявках на участие из 69 стран. Из международных лидеров форум в 2022 году посетят президенты Армении и Казахстана – Ваагн Хачатурян и Касым-Жомарт Токаев. Также ждут глав ДНР и ЛНР, делегации из Турции, Египта, Афганистана и Сирии, участников из Эфиопии и Мали. Форум проходит под девизом "Новый мир – новые возможности", а программа разбита на четыре тематических раздела. За четыре дня выступят 500 спикеров.

На полях форума также запланированы сессии, посвященные развитию творческих индустрий, спорта и образования. Участникам рекомендовали соблюдать масочный режим, а средства защиты раздают прямо на входе. На ПМЭФ традиционно представляют новые разработки. Гостей, например, встречает человекоподобный робот Дуняша. Она готовит кофе, мороженое, загадывает загадки и поет.

Завывающие сирены предупредили американский город Чикаго о приходе мощного торнадо. В одно мгновение небо в городе стало черным, полил дождь и поднялся ветер, порывы которого достигали 35 метров в секунду. Он срывал крыши с домов, ломал деревья и линии электропередачи. Десятки тысяч человек остались без света. В местном аэропорту были задержаны или отменены около 400 рейсов. Синоптики заранее предупредили, что на смену стихии в регион придет небывалая жара.

С последствиями непогоды борются и в Китае. За сутки в южных провинциях выпало около 20 сантиметров осадков. Дожди спровоцировали многочисленные наводнения и оползни. Разрушены километры дорог и линий электропередачи. В некоторых регионах объявлена массовая эвакуация. Свои дома вынуждено покинули более 20 тысяч человек.