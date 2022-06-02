Производство сладостей в России сократилось на 3,4%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Производство кондитерских изделий в России сократилось на 3,4% за первые четыре месяца 2022 года из-за сокращения поставок на внешние рынки, сообщает газета "Коммерсант".

По словам исполнительного директора ассоциации кондитеров "Асконд" Вячеслава Лашманкина, сокращение экспорта сладостей связано с проблемами в логистике на фоне санкций, а также сложностями ввоза в Россию сырья, упаковки и оборудования.

В связи с этим фабрики снизили выпуск продукции на 50 тысяч тонн год к году, а торговые сети начали отмечать уменьшение ассортимента и увеличение стоимости на сладости.

Ранее немецкий производитель кондитерских изделий Haribo предупредил торговые сети о приостановке поставок. В компании сообщили, что конфликт на Украине усугубил сложную экономическую ситуацию в России, что спровоцировало рост цен на сырье, нарушение цепочек поставок и удорожание логистики.

Иностранные компании начали отказываться от работы в РФ после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил о проведении спецоперации в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

