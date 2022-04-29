Производитель мармелада Haribo остановит поставки в Россию – СМИ

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Немецкий производитель кондитерских изделий Haribo предупредил торговые сети о приостановке поставок. Об этом сообщает издание "Коммерсант".

В компании сообщили, что конфликт на Украине усугубил сложную экономическую ситуацию в России, что спровоцировало рост цен на сырье, нарушение цепочек поставок и удорожание логистики.

В письме, которое Haribo направил партнерам, указано, что решение глобального офиса компании о приостановке поставок не означает уход компании с рынка РФ или простой. В связи с этим торговые сети попросили не расторгать контракты на поставки.

Кроме того, производитель кондитерских изделий призвал партнеров предоставить отсрочку для исполнения обязательств и не применять санкции к поставщику.

В марте сообщалось, что американская компания Mars прекращает деятельность в России. Производитель остановил инвестиции в бизнес, а также прервал импорт и экспорт продукции.

Иностранные компании начали отказываться от работы в России после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.