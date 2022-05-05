"Москва и мир": павильоны "Здоровая Москва" и COVID-19 в США

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В парках столицы с 11 мая начнут работать павильоны "Здоровая Москва". В этот раз они будут ориентированы в первую очередь на людей с постковидным синдромом. Как отметили в Депздраве, сейчас настал тот момент, когда горожанам стоит оценить свое здоровье после перенесенного коронавируса.
Кроме того, специалисты будут больше внимания уделять не только физическому состоянию, но и вопросам эмоционального здоровья москвичей. Всего в городе откроют 46 павильонов. Они расположены в наиболее удобных для прогулок местах парков. График работы – с 08:00 до 20:00. Пока предполагается, что принимать будут только взрослых.
Для обследования нужно иметь при себе московский полис ОМС. В Депздраве также рассказали, что в 2019 году обследования в павильонах "Здоровая Москва" прошли более 400 тысяч жителей столицы, а в 2021 году там дополнительно проводилась еще и вакцинация.
Более миллиона человек стали жертвами коронавируса в США. Такие данные сообщает NBC News. Именно столько человек проживают в Сан-Хосе, а это десятый по величине город Соединенных Штатов. Сейчас страна по-прежнему занимает первое место в мире по количеству зарегистрированных смертей от инфекции.
На втором месте находится Бразилия. Там зарегистрированы около 660 тысяч летальных исходов от последствий COVID-19. И хотя ситуация в США, по заверению местных медиков, в последние недели стала заметно меняться к лучшему, ежедневно в стране жертвами коронавируса становятся около 360 человек.
На грани очередного локдауна сейчас находится китайская столица. Хотя в городе за сутки было выявлено всего около 50 новых случаев COVID-19, это стало поводом серьезно ужесточить ограничительные меры. В мегаполисе закрыли больше 60 станций метро и отменили столько же автобусных рейсов. Школьников вновь перевели на удаленный режим обучения.
В Москве продлили отопительный сезон. На такие меры городские власти решили пойти из-за похолодания. Согласно федеральному законодательству, батареи можно отключить только после того, как в течение пяти дней среднесуточная температура воздуха сохраняется на уровне выше восьми градусов.
Традиционно сначала отопление отключают в промышленных и административных зданиях, затем в жилых домах, школах, дошкольных и медицинских учреждениях. Произойдет это, судя по прогнозам синоптиков, уже после майских праздников.
Горячую воду в столицу начнут отключать после праздников на срок не более 10 дней. Чтобы узнать даты для конкретного дома, необходимо указать свой адрес в специальном поисковике на портале mos.ru.
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