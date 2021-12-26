"Москва и мир": электронные паспорта в России и уснувший вулкан в Испании

С начала декабря в Москве уже выпало в 1,5 раза больше нормы осадков. Городские службы работают в усиленном режиме и круглосуточно очищают улицы от снега. Осадки продолжатся и сегодня в течение всего дня. А порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду. Снегопад уже внес коррективы в работу столичных аэропортов. Не вылетели в общей сложности более 60 самолетов – рейсы задержали или отменили. Из-за сугробов образовываются заторы и на дорогах. Поэтому водителей предупреждают о пробках и аварийных ситуациях. Что касается температуры, то сильные для столицы морозы немного отступили. Днем в городе минус 7–8 градусов, ночью будет холоднее – до минус 13. Рассказали синоптики и о погоде в Новый год. Температура воздуха 31 числа и, вероятно, в ночь на 1 января будет около минус 10–15 градусов. Ожидается облачность с прояснениями, местами пройдет небольшой снег.

Электронные паспорта в России планируют выдавать с января 2023 года. Об этом сообщили в МВД. Документ будет выглядеть как пластиковая карта с электронным носителем. В чипе и будет содержатся вся информация. Сейчас МВД вместе с Минцифры разрабатывает детальные требования к электронным паспортам. Документ с электронным носителем данных с юридической точки зрения будет иметь такой же статус, как и действующий сейчас бумажный паспорт. Выдавать электронные паспорта будут на добровольной основе всем гражданам с 14 лет. Какой-либо приоритетный порядок получения не предусмотрен. Количество документов нового образца будет, прежде всего, зависеть от желания россиян их оформить. В управлении по вопросам миграции МВД отметили, что интерес у граждан к этому нововведению есть. Поэтому, согласно прогнозам, на первом этапе выдадут не менее 100 тысяч электронных паспортов.

Кумбре-Вьеха уснул. Испанские власти официально заявили о завершении извержения на острове Пальма. Оно закончилось еще 13 декабря, но ученым потребовалось время, чтобы проверить эту информацию. Вулкан бушевал 85 дней и 8 часов. Первые потоки лавы он выбросил еще 19 сентября. Из зоны бедствия в экстренном порядке пришлось эвакуировать более семи тысяч человек. На острове разрушены около 1 600 строений, большинство из которых жилые дома. В негодность пришли свыше 70 километров дорог. Местные жители, дома которых не были полностью уничтожены, смогут начать возвращаться в них уже в первой половине января. До этого времени на острове планируют восстановить коммунальные системы, в том числе подачу воды. Федеральное правительство пообещало выделить местынм жителям на восстановительные работы 225 миллионов евро. Таких разрушений Пальма еще не знала. Кроме того, извержение вулкана вошло в историю острова как самое долгое и самое мощное за почти шесть столетий.