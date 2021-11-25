"Москва и мир": программа реновации в Москве и локдаун в Словакии

18:10
Программа реновации в Москве идет строго по плану, заявил Сергей Собянин. Он отметил, что задача очень масштабная, решить ее полностью власти рассчитывают к 2032 году. Мэр рассказал, что наиболее сложные этапы (проектирование новых районов, подбор стартовых площадок и начало строительства первых домов с одновременным сносом старых зданий) остались позади.
Со времени запуска программы в столице расселили 131 старое здание. Новые квартиры получили 44 тысячи москвичей. Еще почти столько же человек переедут в течение этого года. В ближайшее время москвичи будут заселяться в новостройки на Смольной, 15-й Парковой, Люблинской улицах, на Каховке и Щелковском шоссе.
Также Собянин рассказал о реставрации исторических объектов. За 10 лет специалисты восстановили 1 700 зданий. В этом году реставраторы работают над историческими скульптурами на площади Гагарина, Большим Москворецким мостом, гимназией Медведниковых и домом Кеворкова.
У большинства добровольцев, которые во время клинических исследований были привиты вакциной для подростков "Спутник М", сформировался клеточный иммунитет к коронавирусу. В инструкции к препарату сказано, что он появился у 93% человек.
Противопоказания для использования "Спутника М" – это тяжелые аллергические реакции, острые инфекционные и неинфекционные болезни, обостренные хронические заболевания, в том числе аутоиммунные. Побочные эффекты обычно проявляются на первые или вторые сутки после вакцинации и, как правило, проходят в течение трех дней.
"Спутник М" зарегистрировали 24 ноября. Новый препарат предназначен для подростков в возрасте от 12 до 17 лет. Вакцинация проводится в два этапа, как и "Спутником V", но дозировка в пять раз меньше, чем у препарата для взрослых. По предварительным результатам испытаний, вакцина эффективна и безопасна. Прививки будут делаться с согласия родителей или по желанию самого подростка, если он старше 15 лет.
Словакия на две недели ушла на общенациональный локдаун. Власти решились на крайние меры из-за ухудшения ситуации с ковидом. За сутки в стране заболели более 10 тысяч человек. Это рекорд для Словакии. Месяц назад этот показатель составлял в три раза меньше.
С 25 ноября в республике нельзя выходить на улицу в ночное время. Дневные прогулки разрешены лишь в пределах района проживания. Кроме того, под запретом все общественные мероприятия. Закрыты рестораны и магазины, кроме тех, которые торгуют предметами первой необходимости.
В Австрии, где локдаун объявили несколько дней назад, готовятся к новой вакцинной кампании. В декабре непривитые австрийцы получат письма с конкретными датами вакцинации и информацией о последствиях заболевания. В стране идет подготовка к обязательной прививочной кампании.
В Италии, помимо базового санитарного пропуска, вводят Super Green Pass. Новый документ будет действовать девять месяцев. Получат его вакцинированные итальянцы и те, кто недавно переболел коронавирусом. Документ позволит им посещать театры, музеи и другие общественные места. Для жителей страны, сдавших отрицательный тест на COVID-19, будет доступен лишь базовый сертификат. Он открывает двери только общественного транспорта, офисов и отелей.
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