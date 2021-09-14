"Москва и мир": отопительный сезон в столице и непогода в Техасе

В Москве заработала горячая линия по вопросам отопительного сезона. Позвонив на нее, жители столицы могут получить всю последнюю информацию, а также сообщить о течи в отопительной системе, отсутствии теплой воды, недостаточном прогреве батарей и других проблемах.

Выделенная для этого линия помогает распределить потоки звонков. Благодаря этому москвичам, которые обращаются в диспетчерский центр по другим вопросам, не придется долго ждать ответа оператора.

Отопительный сезон в городе начался 13 сентября. И до конца рабочей недели весь жилой сектор Москвы будет обеспечен теплом.

В правительстве столицы отмечали, что к отопительному сезону подготовили около 74 тысяч объектов, из них 34 тысячи – жилые дома и 8 тысяч – социальные объекты: детские сады, школы, поликлиники, больницы.

С 13 сентября начался отопительный сезон и в Московской области. Такое решение власти региона приняли в связи с предстоящим похолоданием.

Владимир Путин перешел на самоизоляцию. Об этом заявил его пресс-секретарь. По словам Дмитрия Пескова, такой режим необходим из-за случаев заражения коронавирусом в окружении президента. Дмитрий Песков также отметил, что Владимир Путин абсолютно здоров – он сдал тест.

Все ближайшие встречи президент проведет в формате видео-конференции. При этом на интенсивность его работы самоизоляция никак не повлияет. По данным Кремля, только на этой неделе запланированы заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ и глав стран Шанхайской организации сотрудничества.

О том, что многие вокруг него заболевают ковидом, Владимир Путин рассказал на церемонии награждения паралимпийцев. Президент тогда не исключил, что ему придется уйти на самоизоляцию.

За последние сутки в стране коронавирус подтвердился почти у 18 тысяч человек. Однако это меньше, чем днем ранее. Тем временем, в Роспотребнадзоре заявили, что отменять масочный режим в регионах не планируется. Он останется, пока есть заражения.

"Николас" достиг Техаса. К этому моменту тропический шторм усилился и стал ураганом первой категории. На побережье штата кроме ветра он принесет ливни. Синоптики прогнозируют, что местами выпадет до 46 миллиметров осадков.

Стихия уже успела нарушить энергоснабжение в регионе, более 170 тысяч человек остались без электричества. 14 сентября в Техасе не работают школы. В 17 округах объявлен режим чрезвычайной ситуации, власти предупредили местных жителей о возможной эвакуации.

В Атлантическом регионе в этом сезоне "Николас" стал 14-м мощным ураганом. Согласно данным метеослужбы, он движется довольно медленно и может задержаться в Техасе до среды. Затем он направится в сторону Луизианы, но к тому моменту уже значительно ослабнет.

Пока все наблюдают за поведением "Николаса", цены на нефть продолжают расти. Дело в том, что около 40% предприятий в Мексиканском заливе закрыты из-за недавнего урагана "Ида", а Николас может еще больше усугубить ситуацию. С морских нефтяных платформ начали вывозить рабочих.