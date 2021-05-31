"Москва и мир": Дворец бракосочетания № 4 и население Китая

Один из самых популярных в Москве Дворец бракосочетания № 4 открыли после масштабной реконструкции. В здании на Бутырской улице провели капитальный ремонт: сделали перепланировку помещений, в том числе оборудовали второй зал для церемоний. Итоги работ оценил Сергей Собянин.

В четвертом Дворце бракосочетания также отреставрировали исторические элементы, среди них – мраморная лестница и хрустальная люстра. А все залы оборудованы звуковой аппаратурой, поэтому при желании молодожены могут отказаться от традиционного марша Мендельсона и выбрать другое музыкальное сопровождение. Первые церемонии в обновленном дворце пройдут уже 1 июня.

Китайским семьям разрешили рожать троих детей. Такое решение приняло Политбюро центрального комитета коммунистической партии КНР. До этого политика страны гласила "Одна семья – два ребенка". Однако темпы прироста рождаемости сильно упали. Для страны с самым большим населением в мире, это означает снижение числа трудоспособных граждан. К тому же доля пожилых людей растет, а это грозит увеличением социальных расходов.

Контролировать деторождение в КНР власти начали в середине прошлого века. Тогда население Китая росло рекордными темпами. Сначала в стране активно распространяли средства контрацепции и пропагандировали поздние браки. Однако так как желаемого результата эти меры не приносили, власти начали проводить политику прямого ограничения рождаемости.

С 1979 года КНР жила под девизом "Одна семья – один ребенок". За нарушение родителям грозили крупные штрафы. Прирост населения начал замедляться. И несколько лет назад власти решили ослабить жесткие ограничения.

В России начался основной период ЕГЭ. Он продлится до 24 июня. За это время сдать экзамены планируют более 720 тысяч человек. В этом году по решению Минпросвещения и Рособрнадзора к ЕГЭ допускаются только те выпускники, которые планируют поступать в вузы. 31 мая в расписании – тесты по географии, литературе и химии. А самый массовый экзамен – по русскому языку – пройдет в два дня, 3 и 4 июня.

Резервный период ЕГЭ назначен на конец июня, также есть несколько дополнительных дней в июле. Досрочный этап экзаменов в этом году был отменен. Что же касается основного периода ЕГЭ, то по распоряжению вице-премьера Татьяна Голиковой, он должен проходить с соблюдением всех санитарных норм. Кроме того, во всех пунктах сдачи ЕГЭ усилены меры безопасности. Такие меры приняли после стрельбы в гимназии в Казани, произошедшей 11 мая.