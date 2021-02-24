"Москва и мир": мультимедийный центр "Союзмультпарк" и комендантский час в Израиле

На ВДНХ открыли первый в России "Союзмультпарк". Мультимедийный центр, где можно увидеть самых популярных персонажей из отечественных мультфильмов, находится в отреставрированном седьмом павильоне "Семена". Там установили 18 мультимедийных аттракционов. При их создании использовали 3D-анимацию, технологии дополненной и виртуальной реальности, метод захвата движения. Как все это работает, показали Сергею Собянину.

В мультипликационном центре гостей ждут не только аттракционы, но и образовательная программа. Там собираются проводить мастер-классы под руководством опытного мультипликатора.

В Израиле вводят комендантский час на период одного из самых любимых в стране праздников – Пурим. Традиционно отмечают его массово – карнавальными шествиями и масштабными вечеринками, которые продолжаются несколько дней. В этом году Пурим приходится на 25 февраля. Комендантский час введут в четверг с 20:30 до 05:00, он будет действовать до субботы включительно. На такие меры власти решились несмотря на то, что половина всех жителей Израиля уже вакцинировались от коронавируса.

В правительстве боятся повторения прошлогоднего Пурима, когда многие израильтяне проигнорировали призывы избегать массовых гуляний, и это привело к резкому скачку числа заражений.

Между тем в перспективе Израилю пророчат славу одного из мировых центров "вакцинного туризма". Сейчас по доле привитого населения страна занимает первое место в мире. Причем препарат получают не только граждан страны, но и иностранцы, и даже нелегалы. Эксперты не исключают, что после того, как границы откроются, в страну устремятся те, кто не смог сделать прививку на родине.

В Москве открылись еще два мобильных пункта вакцинации от коронавируса. Сделать прививку теперь можно в торговых центрах "Ривьера" и "Гагаринский". Услуга оказалась очень популярной у горожан. Самые востребованные мобильные пункты – в ТЦ Columbus и "Калейдоскоп". Работу этих точек решено продлить. Получить первый компонент вакцины в них можно до 27 февраля.

Делать прививки от коронавируса в популярных общественных местах начали в середине января. Врачи принимают, например, в ГУМе, на ВДНХ, в театре "Геликон-опера" и фуд-молле "Депо". Вакцинацию проводят специалисты городских поликлиник. Прививки в мобильных пунктах делают бесплатно и без предварительной записи. При себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС. На всю процедуру уходит около 40 минут. В день первой прививки врач согласует с пациентом дату для повторного приема.