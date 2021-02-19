Система здравоохранения выдержала экстремальную нагрузку пандемии – Собянин

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Сергей Собянин заявил, что пандемия коронавируса идет на спад. Мэр отметил, что система здравоохранения выдержала экстремальную нагрузку. Об этом он сообщил в своем личном блоге.





Сергей Собянин мэр Москвы Пандемия идет на спад. И хотя впереди еще много работы, очевидно, что система здравоохранения выдержала эту экстремальную нагрузку. И не в последнюю очередь потому, что московские врачи не сталкивались с дефицитом медицинского оборудования.

Собянин отметил, что в период пандемии томографы и ангиографы, закупленные городом ранее впервые, спасли тысячи человеческих жизней, позволив обеспечить раннюю диагностику коронавирусной пневмонии и ее своевременное лечение.





Сергей Собянин мэр Москвы В комплектацию МРТ последнего поколения входит расши­ренный кардиопакет, позволяющий точнее оценивать состояние сердца и сосудов пациентов. Увеличенный диаметр кольца гентри позволяет обследовать более крупных пациентов. И наконец-то появилась возможность делать четкие изображения при обследовании людей, которым сложно задерживать дыхание.

Собянин подчеркнул, что до 2023 года городские больницы получат еще шесть тысяч ангиографов, томографов, маммографов, аппаратов УЗИ и другое оборудование. Он отметил, что в головных зданиях взрослых поликлиниках также появится оборудование для проведения МРТ, КТ, эндоскопическое оборудование, денситометры и рентген-аппараты.



Мэр города отметил, что все томографы и рентген-аппараты будут подключены к Единому радиологическому информационному сервису Москвы (ЕРИС). По его словам, благодаря цифровизации расшифровка снимков и подготовка описаний будет выполняться за считаные минуты с помощью технологий компьютерного зрения.





Сергей Собянин мэр Москвы И важное отличие от закупок прошлых лет – "тяжелое" оборудование, УЗИ и эндоскопическую технику мы закупаем по контрактам жизненного цикла. Производители не только поставят технику, но и будут своими силами обслуживать ее в течение 7–10 лет... Значительная часть нового оборудования уже работает в медицинских учреждениях Москвы.

Ранее Собянин рассказал о масштабных исследованиях вакцин против COVID-19. Градоначальник отметил, что вакцина "Спутник V" уже доказала свою эффективность и безопасность, но ученые не останавливаются на достигнутом. В ближайшее время совместно с Институтом имени Гамалеи будет проведено несколько крупномасштабных исследований, касающихся вакцинации от COVID-19, отметил мэр.

Собянин также сообщил о начале международных клинических испытаний вакцины от коронавируса "Спутник Лайт". Градоначальник отметил, что для того, чтобы сделать прививку этой вакциной, нужно будет посетить поликлинику только один раз.

Препарат "Спутник Лайт" уже прошел первые фазы испытаний. Уточнялось, что в основном этапе исследований примут участие 6 тысяч человек: три тысячи участников из России и три тысячи – из ОАЭ. Российская часть исследований пройдет в Москве на базе 10 городских поликлиник.

