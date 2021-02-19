Система здравоохранения выдержала экстремальную нагрузку пандемии – Собянин

09:05
Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
Сергей Собянин заявил, что пандемия коронавируса идет на спад. Мэр отметил, что система здравоохранения выдержала экстремальную нагрузку. Об этом он сообщил в своем личном блоге.
Собянин отметил, что в период пандемии томографы и ангиографы, закупленные городом ранее впервые, спасли тысячи человеческих жизней, позволив обеспечить раннюю диагностику коронавирусной пневмонии и ее своевременное лечение.
Собянин подчеркнул, что до 2023 года городские больницы получат еще шесть тысяч ангиографов, томографов, маммографов, аппаратов УЗИ и другое оборудование. Он отметил, что в головных зданиях взрослых поликлиниках также появится оборудование для проведения МРТ, КТ, эндоскопическое оборудование, денситометры и рентген-аппараты.
Мэр города отметил, что все томографы и рентген-аппараты будут подключены к Единому радиологическому информационному сервису Москвы (ЕРИС). По его словам, благодаря цифровизации расшифровка снимков и подготовка описаний будет выполняться за считаные минуты с помощью технологий компьютерного зрения.
Ранее Собянин рассказал о масштабных исследованиях вакцин против COVID-19. Градоначальник отметил, что вакцина "Спутник V" уже доказала свою эффективность и безопасность, но ученые не останавливаются на достигнутом. В ближайшее время совместно с Институтом имени Гамалеи будет проведено несколько крупномасштабных исследований, касающихся вакцинации от COVID-19, отметил мэр.
Собянин также сообщил о начале международных клинических испытаний вакцины от коронавируса "Спутник Лайт". Градоначальник отметил, что для того, чтобы сделать прививку этой вакциной, нужно будет посетить поликлинику только один раз.
Препарат "Спутник Лайт" уже прошел первые фазы испытаний. Уточнялось, что в основном этапе исследований примут участие 6 тысяч человек: три тысячи участников из России и три тысячи – из ОАЭ. Российская часть исследований пройдет в Москве на базе 10 городских поликлиник.
"Это наш город": более 13 тыс москвичей стали донорами плазмы с антителами к COVID-19
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: