20 января, 12:45Культура
"Раскрывая тайны звезд": Валентина Теличкина
Валентина Теличкина стала звездой советского кинематографа еще будучи студенткой. Она училась во ВГИКе, когда Сергей Герасимов пригласил ее в свою картину на роль провинциальной журналистки.
Не все радовались успеху молодой артистки, однокурсники Валентины не могли ей не завидовать. Любые враждебность, гнев и обиды актриса всегда легко отводила от себя.
10 января народной артистке России Валентине Теличкиной исполнилось 79 лет. Она продолжает прекрасно выглядеть и излучать свет, и добро. Об этом – в программе "Раскрывая тайны звезд".
Программа: Раскрывая тайны звёзд