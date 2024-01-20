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20 января, 12:45

Культура

"Раскрывая тайны звезд": Валентина Теличкина

"Раскрывая тайны звезд": Валентина Теличкина

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Валентина Теличкина стала звездой советского кинематографа еще будучи студенткой. Она училась во ВГИКе, когда Сергей Герасимов пригласил ее в свою картину на роль провинциальной журналистки.

Не все радовались успеху молодой артистки, однокурсники Валентины не могли ей не завидовать. Любые враждебность, гнев и обиды актриса всегда легко отводила от себя.

10 января народной артистке России Валентине Теличкиной исполнилось 79 лет. Она продолжает прекрасно выглядеть и излучать свет, и добро. Об этом – в программе "Раскрывая тайны звезд".

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