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08 октября, 13:00

Культура

"Раскрывая тайны звезд": аристократы духа

"Раскрывая тайны звезд": аристократы духа

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В советское время образы аристократов не так часто появлялись кино, разве что в экранизациях классики, исторических драмах или в качестве карикатурных отрицательных героев. Но даже последние западали в души зрителям и навсегда оставались в их сердцах.

Не всегда для того, чтобы сыграть дворянина или княгиню, нужно, чтобы в жилах текла голубая кровь. Но внутренний аристократизм, благородство и чувство собственного достоинства сыграть невозможно, ими нужно обладать в полной мере и уметь их сохранять в любой ситуации.

Подробнее об этом – в программе "Раскрывая тайны звезд".

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