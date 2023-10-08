"Раскрывая тайны звезд": аристократы духа

В советское время образы аристократов не так часто появлялись кино, разве что в экранизациях классики, исторических драмах или в качестве карикатурных отрицательных героев. Но даже последние западали в души зрителям и навсегда оставались в их сердцах.

Не всегда для того, чтобы сыграть дворянина или княгиню, нужно, чтобы в жилах текла голубая кровь. Но внутренний аристократизм, благородство и чувство собственного достоинства сыграть невозможно, ими нужно обладать в полной мере и уметь их сохранять в любой ситуации.

Подробнее об этом – в программе "Раскрывая тайны звезд".