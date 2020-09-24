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24 сентября, 12:10

Культура

"Кинодача": Светлана Дружинина

"Кинодача": Светлана Дружинина

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В формате "дачных посиделок" ведущий программы Валентин Смирнитский вспоминает с актрисой и режиссером Светланой Дружининой знаменитую советскую комедию "Девчата" и то время, когда этот фильм снимался.

Почему Николай Рыбников конфликтовал со всеми, включая Надежду Румянцеву? Зачем крупные планы Светланы Дружининой вырезали из картины? Как на самом деле погиб режиссер картины Юрий Чулюкин в день премьеры картины спустя 25 лет? Об этом – в программе "Кинодача".

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