"Раскрывая тайны звёзд": к 90-летию Льва Перфилова

На счету Льва Перфилова около 120 ролей. Такой обширной фильмографией может похвастаться не каждый актер. Вот только роли Перфилову доставались далеко не главные. Лишь один раз в жизни, за три года до смерти, Лев Перфилов сделал несколько откровенных признаний.

К 90-летию артиста москвичи впервые за долгие годы смогут увидеть его последнее интервью. Оно поможет приподнять завесы тайны жизни одного из самых закрытых актеров советского кино.

