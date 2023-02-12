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12 февраля, 13:00

Культура

"Раскрывая тайны звёзд": к 90-летию Льва Перфилова

"Раскрывая тайны звёзд": к 90-летию Льва Перфилова

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На счету Льва Перфилова около 120 ролей. Такой обширной фильмографией может похвастаться не каждый актер. Вот только роли Перфилову доставались далеко не главные. Лишь один раз в жизни, за три года до смерти, Лев Перфилов сделал несколько откровенных признаний.

К 90-летию артиста москвичи впервые за долгие годы смогут увидеть его последнее интервью. Оно поможет приподнять завесы тайны жизни одного из самых закрытых актеров советского кино.

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