"Раскрывая тайны звезд": Жанна Прохоренко

Когда на советские экраны вышла картина Григория Чухрая "Баллада о солдате", миллионы зрителей не могли отвезти глаз от красоты актрисы Жанны Прохоренко. И каждый для себя находил в ней то-то особенное. Ее звезда на кинематографическом небосклоне зажглась рано и очень ярко.

Однако последние годы жизни актрисы покрыты пеленой тайны. Жанна Прохоренко почти не снималась и cовсем не появлялась на светских раутах. Коллеги и друзья Жанны Прохоренко поведают совсем не то, что зрители привыкли о ней слышать: о том, как ей удавалось любить и быть любимой, не оборачиваясь по сторонам, и оставаться счастливой, несмотря ни на что. Об этом – в программе "Раскрывая тайны звезд".