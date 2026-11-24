В районе Новопеределкино завершилась реставрация дачи А. А. Левенсона, единственного сохранившегося деревянного здания авторства архитектора Федора Шехтеля. При создании проекта он объединил традиции древнерусского зодчества и стиль модерн.

За более чем вековую историю дача частично утратила первоначальный облик. Реставраторы восстановили деревянные фасады, обновили оригинальную роспись и отреставрировали фигуру птицы сирин на шпиле двухъярусной башенки над главным входом. Усадьба считается одним из ярких образцов деревянного модерна.

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