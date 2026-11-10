"Новости дня": москвичей пригласили на лекцию об истории развития метро

В Центре перспективных разработок Московского транспорта в Кунцеве 12 ноября пройдет лекция об истории столичного метро. Гостям расскажут, как менялся метрополитен, а также о необычных инженерных решениях при строительстве станций и тоннелей.

Отдельной темой станет "станция-призрак", которую поезда десятилетиями проезжали без остановки. Для посещения необходимо зарегистрироваться на официальном сайте Московского метро до 11 ноября.

Подробнее – в программе "Новости дня".