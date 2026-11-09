"Новости дня": музейная неделя стартовала в Москве

В Москве началась музейная неделя. До 15 ноября горожане могут бесплатно побывать в столичных музеях. У каждой площадки свой день посещения.

В понедельник, 9 ноября, горожан и туристов ждет музей-панорама "Бородинская битва". Там можно увидеть основную экспозицию, в том числе одну из самых масштабных панорам в мире, а также миниатюрный портрет графа, участвовавшего в Бородинском сражении.

В среду, 11 ноября, бесплатно попасть можно будет в Государственный музей имени Пушкина. Подробнее – в программе "Новости дня".