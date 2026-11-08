"Новости дня": москвичам напомнили, куда обращаться при проблемах с отоплением

Москвичам напомнили, куда обращаться, если в квартире холодно или батареи греют слишком сильно. После повышения температуры отопления в жилых помещениях должно быть не менее 18–20 градусов.

Если радиаторы работают недостаточно хорошо или, наоборот, слишком сильно нагреваются, необходимо обратиться в диспетчерскую службу района или управляющую компанию. Специалисты должны проверить состояние коммуникаций и устранить неисправность в тот же день.

Если решить проблему не удалось, можно обратиться в круглосуточный Единый диспетчерский центр, на горячую линию МОЭК или в общегородской контакт-центр Москвы. Об этом – в программе "Новости дня".