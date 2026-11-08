Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 ноября, 06:25

Город

"Новости дня": москвичам напомнили, куда обращаться при проблемах с отоплением

"Новости дня": москвичам напомнили, куда обращаться при проблемах с отоплением

Москвичи показали живописные кадры города

Участники забега на ВДНХ поделились впечатлениями после финиша

В Измайловском парке приступили к монтажу катка

Число погибших в ДТП на МКАД с начала года сократилось почти вдвое

Мэр Москвы: с начала года построили более 60 километров дорог

Новые выделенные полосы обустроили на пяти улицах Москвы

Манул Тимофей из Московского зоопарка на зажировке набрал 2 кг

Зрители Москвы 24 могут поделиться фото и видео через чат-бот

Около 1,5 тысячи человек приняли участие в забеге на ВДНХ

Москвичам напомнили, куда обращаться, если в квартире холодно или батареи греют слишком сильно. После повышения температуры отопления в жилых помещениях должно быть не менее 18–20 градусов.

Если радиаторы работают недостаточно хорошо или, наоборот, слишком сильно нагреваются, необходимо обратиться в диспетчерскую службу района или управляющую компанию. Специалисты должны проверить состояние коммуникаций и устранить неисправность в тот же день.

Если решить проблему не удалось, можно обратиться в круглосуточный Единый диспетчерский центр, на горячую линию МОЭК или в общегородской контакт-центр Москвы. Об этом – в программе "Новости дня".

Читайте также
Программа: Новости дня
городЖКХвидео

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика