06 ноября, 17:10Наука
"Новости дня": музей "Атом" на ВДНХ 7 ноября проведет научный марафон
Музей "Атом" на ВДНХ 7 ноября отметит трехлетие и проведет Главный научный марафон. В программе запланированы открытые встречи с экспертами, мастер-классы, эксперименты и специальные экскурсии.
В мероприятиях также примут участие известные спортсмены и актеры. Кроме того, гости смогут выиграть подарки от музея.
Вход на праздник свободный. Для участия в некоторых активностях потребуется предварительная регистрация. Об этом – в программе "Новости дня".