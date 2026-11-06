"Новости дня": музей "Атом" на ВДНХ 7 ноября проведет научный марафон

Музей "Атом" на ВДНХ 7 ноября отметит трехлетие и проведет Главный научный марафон. В программе запланированы открытые встречи с экспертами, мастер-классы, эксперименты и специальные экскурсии.

В мероприятиях также примут участие известные спортсмены и актеры. Кроме того, гости смогут выиграть подарки от музея.

Вход на праздник свободный. Для участия в некоторых активностях потребуется предварительная регистрация. Об этом – в программе "Новости дня".