"Новости дня": в метро запустили тематический поезд к 25-летию карты москвича

В столичном метро начал курсировать тематический поезд, посвященный 25-летию карты москвича. В вагонах разместили информацию об истории проекта, выпуске карт и цифровых возможностях, доступных их владельцам.

Карта москвича позволяет получать льготы на проезд и пользоваться скидками в супермаркетах, аптеках и других организациях. Оформить ее можно на портале mos.ru или в центрах госуслуг.

Подробнее – в программе "Новости дня".