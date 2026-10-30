"Новости дня": более 300 млрд рублей выделят на развитие общественного транспорта в Москве

В ближайшие три года Москва направит более 300 миллиардов рублей на обновление общественного транспорта. На эти средства планируют закупить почти 3,5 тысячи единиц техники, в том числе электробусы, автобусы, вагоны метро и электропоезда.

В городе также продолжат развивать беспилотные технологии для поездов метро и трамваев, а также расширять маршрутную сеть. В частности, в ТиНАО запустят дополнительные маршруты. По итогам 2026–2027 годов их количество достигнет 18.

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