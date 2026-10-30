"Новости дня": свыше 1 тысячи жителей Новогиреева переселят по программе реновации

Свыше 1 тысячи жителей Новогиреева переселят по программе реновации. Из старых пятиэтажек они переедут в современный комплекс на Свободном проспекте.

Первые этажи отдадут под магазины, аптеки, салоны красоты, досуговые и образовательные центры. Во дворе поставят игровые комплексы для детей разных возрастов, обустроят спортплощадки с тренажерами и футбольным полем. При этом вся привычная инфраструктура останется в пешей доступности.

Подробнее – в программе "Новости дня".