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Новости

30 октября, 09:15

Город

"Новости дня": свыше 1 тысячи жителей Новогиреева переселят по программе реновации

"Новости дня": свыше 1 тысячи жителей Новогиреева переселят по программе реновации

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Свыше 1 тысячи жителей Новогиреева переселят по программе реновации. Из старых пятиэтажек они переедут в современный комплекс на Свободном проспекте.

Первые этажи отдадут под магазины, аптеки, салоны красоты, досуговые и образовательные центры. Во дворе поставят игровые комплексы для детей разных возрастов, обустроят спортплощадки с тренажерами и футбольным полем. При этом вся привычная инфраструктура останется в пешей доступности.

Подробнее – в программе "Новости дня".

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