"Новости дня": в Москве обновили этнографическую деревню Бибирево

На северо-востоке Москвы обновили этнографическую деревню Бибирево. Теперь огромная уникальная зеленая территория площадью 10 гектаров стала местом притяжения жителей со всего округа.

На входе посетителей встречают Царевна-лягушка, Баба-яга и другие персонажи русских сказок. Дальше гостей ведут дорожки с современным покрытием к сцене и амфитеатру, которые тоже обновили в этом году.

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