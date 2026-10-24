24 октября, 12:35Транспорт
"Новости дня": в Москве создали единую схему магистральных маршрутов наземного транспорта
В Москве появилась единая схема магистральных маршрутов наземного транспорта. На ней обозначены Ленинский проспект, Садовое кольцо, МКАД, пересадки на метро, МЦК и МЦД, а также крупные парки и достопримечательности, среди которых здание МГУ и памятник Юрию Гагарину.
Маршруты выделили разными цветами, которые повторяются на указателях, электронных экранах автобусов и электробусов, остановочных плакатах и информационных стендах в метро и на МЦД. Под схемой разместили карту города, которая поможет сопоставить маршруты с окружающей местностью.
Подробнее – в программе "Новости дня".