"Новости дня": в Москве создали единую схему магистральных маршрутов наземного транспорта

В Москве появилась единая схема магистральных маршрутов наземного транспорта. На ней обозначены Ленинский проспект, Садовое кольцо, МКАД, пересадки на метро, МЦК и МЦД, а также крупные парки и достопримечательности, среди которых здание МГУ и памятник Юрию Гагарину.

Маршруты выделили разными цветами, которые повторяются на указателях, электронных экранах автобусов и электробусов, остановочных плакатах и информационных стендах в метро и на МЦД. Под схемой разместили карту города, которая поможет сопоставить маршруты с окружающей местностью.

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