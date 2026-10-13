"Новости дня": в Ростокине завершается реконструкция возле Киностудии имени Горького

В районе Ростокино рождается новая точка притяжения москвичей. Там близится к завершению реконструкция исторического пространства возле Киностудии имени Горького.

Уже закончился ремонт фасада главного здания, возведенного в 1939 году в стиле сталинского ампира. Необычная форма и колоннада придают постройке вид старинной усадьбы. По вечерам корпус будет красиво подсвечиваться.

Благоустроили также сквер возле здания. Его территорию замостили плиткой, установили лавочки и фонари, разбили газон. Подробнее – в программе "Новости дня".