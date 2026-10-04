"Новости дня": отопление включили в детских садах, школах и больницах Москвы

Отопление включили практически во всех детских садах, школах и больницах Москвы. Специалисты "Мосгаза" провели диагностику и ремонт тысяч километров газопроводов и сотен регуляторных пунктов.

В Москве газифицировано более 24 тысяч жилых домов, в которых живут около 2 миллионов столичных семей. За состоянием оборудования следят во время регулярных обходов, а также в исследовательском центре "Мосгаза" в районе Царицыно.

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