"Новости дня": пункты вакцинации от гриппа открылись на Воробьевых горах и в "Зарядье"

В Москве открыли два новых мобильных пункта вакцинации. Сделать прививку теперь можно в парке "Зарядье" и на смотровой площадке Воробьевых гор рядом с канатной дорогой.

Пункт на Воробьевых горах стилизовали под кабинку канатной дороги, а павильон в "Зарядье" выполнен в оранжево-красных цветах.

Для вакцинации в мобильных пунктах понадобятся паспорт и полис. Процедура занимает несколько минут. Также прививку можно сделать в любой городской поликлинике. Об этом – в программе "Новости дня".