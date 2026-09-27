"Новости дня": коммунальную технику Москвы подготовили к зиме

Весь парк коммунальной техники Москвы подготовлен к зимнему сезону. Машины прошли полный техосмотр: в них заменили жидкости, фильтры и изношенные детали, отремонтировали механизмы. Перед заморозками техника получит и системы для рассыпки противогололедных материалов, чтобы оперативно расчищать и обрабатывать дороги города.

Вместе с тем к холодам подготовили столичные детские сады, школы, колледжи и университеты. В них тепло подается в первую очередь, поэтому состояние этих учреждений находится на особом контроле. Также к началу зимы готовится и метрополитен. На многих станциях уже поставили вторые двери.

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