В Московском театре мюзикла прошла премьера "Аленького цветочка"

В Московском театре мюзикла состоялась премьера "Аленького цветочка" в новом прочтении. Авторы называют постановку по-настоящему семейной, а оригинальное произведение почти полностью переписали, чтобы заставить зрителей по-новому взглянуть на вечные ценности.

В мюзикле задействованы студенты музыкального театра Щукинского училища, а режиссером выступила заслуженная артистка России Марина Швыдкая. Она отметила, что это не детский, а семейный спектакль о любви и доброте, и что над ним работали замечательные художники: Максим Обрезков, художник по свету Руслан Майоров и художник по костюмам Витя Северю.

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