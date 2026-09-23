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23 сентября, 16:30

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"Новости дня": Москва полностью готова к началу отопительного сезона

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Москва полностью готова к началу отопительного сезона. Городские службы проверили и отремонтировали системы подачи тепла, воды и электричества. Существующих мощностей достаточно для отопления жилых домов, школ, детских садов и поликлиник.

Батареи обычно начинают нагреваться, когда среднесуточная температура держится на уровне не выше 8 градусов несколько дней. Москвичам рекомендуют заранее проверить радиаторы на наличие трещин и подтеков.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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