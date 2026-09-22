"Новости дня": более 6 тысяч вторых дверей вернут в вестибюли московского метро

Более 6 тысяч вторых входных дверей вернут в вестибюли московского метро перед наступлением холодов. Работы уже проводят на станциях района Аэропорт.

Специалисты устанавливают маятниковые двери, или "пендельтюры", которые открываются в обе стороны. Летом конструкции прошли техническое обслуживание, во время которого устранили повреждения и заменили изношенные детали.

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