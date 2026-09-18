"Новости дня": новый жилой комплекс появится в районе Покровское-Стрешнево по реновации

В районе Покровское-Стрешнево по программе реновации возводят новый жилой комплекс на 168 квартир. Планируются три секции переменной этажности, подземный паркинг и магазины на первом этаже. Во дворе комплекса появятся современная игровая площадка, физкультурная зона и уголок для тихого отдыха.

Дом возводят по монолитной технологии из высококачественных отечественных материалов. Специалисты уже монтируют монолитные конструкции.

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