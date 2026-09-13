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13 сентября, 13:00

Транспорт

"Новости дня": в ТиНАО появится дублер Калужского шоссе

"Новости дня": в ТиНАО появится дублер Калужского шоссе

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В ТиНАО строят новую магистраль, которая разгрузит Калужское шоссе. Участок дороги от улицы Адмирала Корнилова до Николо-Хованской откроется уже в 2027 году.

Для запуска этого отрезка специалисты продлевают Новомихайловское шоссе в Коммунарке. Дорожное полотно соединят с деревней Николо-Хованское и новыми жилыми кварталами. Здесь также обустроят тротуары и установят современные остановочные павильоны.

Новый участок станет частью трассы Мамыри – Пенино – Шарапово. Она пройдет от метро "Тютчевская" до Троицка и будет дублером Калужского шоссе.

Об этом – в программе "Новости дня".

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