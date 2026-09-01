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01 сентября, 16:50

Транспорт

"Новости дня": новый тематический поезд запустили в московском метро

"Новости дня": новый тематический поезд запустили в московском метро

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Новый тематический поезд запустили в московском метро. Он посвящен истории МГТУ "Станкин". В оформлении поезда отразили ключевые достижения университета, его научные направления, инженерные разработки и возможности для студентов.

Поезд будет курсировать по серой линии в течение полугода. Это уже 10-й тематический состав, запущенный в метро с начала года. Ранее пассажиры могли увидеть поезда, посвященные китайскому Новому году, юбилею Большого театра и годовщине Великой Победы.

Подробнее – в программе "Новости дня".

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