Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 августа, 13:00

Город

"Новости дня": бесплатные мастер-классы по живописи проходят на Страстном бульваре

"Новости дня": бесплатные мастер-классы по живописи проходят на Страстном бульваре

"Знатоки Москвы": выпуск 19

"Москва – столица спорта": турнир по гольфу состоялся в "Пестово"

"Новости дня": вода в Москве-реке местами прогрелась до 25 градусов

Собянин: около 1 млн москвичей переедут в новые квартиры благодаря реновации

В столице стартовал сап-фестиваль "Яуза Фест"

День строителя начали отмечать в Москве

Ограничения сняты в аэропорту Шереметьево

Снежную горку сделали для белой медведицы Айки в Московском зоопарке

Квартирный спор на северо-востоке столицы закончился пожаром

Масштабный городской фестиваль "Лето в Москве" превратил Страстной бульвар в настоящую арт-галерею. Там проходят бесплатные мастер-классы по живописи. Кто-то приходил туда целенаправленно за вдохновением, а кто-то просто проходил мимо, остановился понаблюдать за работой художников.

На мастер-классах учат рисовать в различных техниках. Это живопись красками – акварелью и акрилом, а также графический рисунок – карандашами и масляной пастелью. Участвовать может любой желающий, вне зависимости от уровня подготовки.

Подробнее – в программе "Новости дня".

Читайте также
Сюжет: Лето в Москве
Программа: Новости дня
городвидео

Как бороться с любителями выкинуть вещи из окна

Для любителей выкинуть мусор из окна может наступить три вида ответственности

Читать
закрыть

Чем опасно посещение популярных ретритов

Психотерапевты заявили о росте количества обращений пациентов после посещения ретритов

Людям с серьезными психическими нарушениями такие группы действительно противопоказаны

Читать
закрыть

Можно ли сэкономить с секретными тележками в магазинах

Секретные тележки появились в столичных продуктовых: клиентам предлагают приобрести наборы, не видя их содержимого

Читать
закрыть

Почему набравшие максимум на ЕГЭ не могут поступить в вуз

Абитуриенты, набравшие высокие баллы по ЕГЭ, якобы не сумели попасть в желаемый вуз из-за победителей олимпиад

Эксперты уже предложили ввести для олимпиадников специальные квоты

Читать
закрыть

Почему зумеры ходят на собеседования с родителями

Взрослые выполняют роль кадровых агентов: звонят потенциальным работодателям, выясняют детали вакансий и не только

Читать
закрыть

Как защититься от легионеллеза

Вспышки заболевания зафиксированы в Швейцарии и США

Читать
закрыть

Почему мужчины все чаще выбирают "женские" профессии

Парни-мастера ломают стереотипы, набирают миллионы просмотров в соцсетях

Реакция клиентов на мужчин в традиционно женских профессиях еще может быть неоднозначной

Читать
закрыть

Жители подмосковной деревни пожаловались на антисанитарию из-за соседней фермы

Как рассказала одна из жительниц, в деревне "происходит ад": животных на ферме не кормят и не поят

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика