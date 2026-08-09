"Новости дня": бесплатные мастер-классы по живописи проходят на Страстном бульваре

Масштабный городской фестиваль "Лето в Москве" превратил Страстной бульвар в настоящую арт-галерею. Там проходят бесплатные мастер-классы по живописи. Кто-то приходил туда целенаправленно за вдохновением, а кто-то просто проходил мимо, остановился понаблюдать за работой художников.

На мастер-классах учат рисовать в различных техниках. Это живопись красками – акварелью и акрилом, а также графический рисунок – карандашами и масляной пастелью. Участвовать может любой желающий, вне зависимости от уровня подготовки.

Подробнее – в программе "Новости дня".